Доминиканская компания ABODOM рассматривает возможности сотрудничества с белорусскими производителями

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Куба и в Доминиканской Республике по совместительству Виталий Борчук в рамках визита в г. Санто-Доминго провел встречу с руководством компании ABODOM, сообщает БЕЛТА со ссылкой на посольство Беларуси в Кубе.