Доминиканская компания ABODOM рассматривает возможности сотрудничества с белорусскими производителями

Данная компания является третьей по величине в странах Карибского бассейна, она поставляет свою продукцию в 21 страну региона.

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Куба и в Доминиканской Республике по совместительству Виталий Борчук в рамках визита в г. Санто-Доминго провел встречу с руководством компании ABODOM, сообщает БЕЛТА со ссылкой на посольство Беларуси в Кубе.

На встрече с доминиканской стороны присутствовали совладелец компании Хосе Рамон Пералта и почетный консул Республики Беларусь в Доминиканской Республике Хуан Барсело Салас.

В ходе переговоров были обсуждены возможные варианты установления взаимовыгодного сотрудничества в торговой сфере. Посол Беларуси передал на рассмотрение доминиканской стороне технико-коммерческие предложения профильных белорусских компаний и организаций.

По итогам встречи сторонами обозначена предварительная заинтересованность в налаживании взаимовыгодных отношений. После детального изучения данных предложений стороны договорились провести переговоры с участием белорусских производителей. -0-