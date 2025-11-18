Украинский энергохолдинг ввез первую партию американского СПГ через Литву

Украина начала импортировать американский сжиженный природный газ (СПГ) по новому маршруту через терминал в литовской Клайпеде, пишет Reuters.
Сообщается, что первую партию топлива ввезла частная энергокомпания ДТЭК, топливо загрузили на судно Gaslog Houston в штате Луизиана, компания обеспечивала ее транспортировку в литовский терминал. Объем парии СПГ составил 160 тысяч кубометров, что эквивалентно примерно 100 млн кубометров природного газа.
По оценкам компании, для отопления объектов этой зимой Украине потребуется импортировать порядка четыре миллиардов кубометров природного газа. Сейчас страна планирует нарастить поставки сжиженного природного газа, в связи с этим холдинг ведет переговоры об импорте дополнительных партий СПГ из США.
Ранее Минэнерго Украины сообщило, что укранская компания «Нафтогаз» и американская Atlantic-See LNG Trade S.A подписали долгосрочный контракт о поставках сжиженного природного газа из США до 2050 года. Сообщалось, что топливо будут доставлять через греческие терминалы и Вертикальный коридор. Соответствующий документ подписали «Нафтогаз» и компания Atlantic-See LNG Trade S.A.
Дефицит газа на Украине возник после полной остановки транзита российского топлива через страну с 1 января, когда Киев отказался продлевать соглашение с «Газпромом». Теперь Украина вынуждена закупать газ на европейском и американском рынках по высоким ценам.