Украинский энергохолдинг ввез первую партию американского СПГ через Литву

Ранее Минэнерго Украины сообщило, что укранская компания «Нафтогаз» и американская Atlantic-See LNG Trade S.A подписали долгосрочный контракт о поставках сжиженного природного газа из США до 2050 года. Сообщалось, что топливо будут доставлять через греческие терминалы и Вертикальный коридор. Соответствующий документ подписали «Нафтогаз» и компания Atlantic-See LNG Trade S.A.