В Екатеринбурге назвали компанию, задающую тон всей обрабатывающей отрасли региона. Фото

«Я хочу поблагодарить команду, без которой невозможны были бы эти сложные проекты. Также особо благодарны за доверие нашим партнерам. Когда мы приезжаем на завод, чтобы восстановить оборудование, первое, про что говорят нам заказчики: “До вас многие пробовали, и в конце концов мы потеряли время, потратили лишние деньги, а оборудование так и не восстановлено”. И когда к нам обращаются для того, чтобы мы двигали дело до конца, мы, конечно, не подводим и становимся долгосрочными партнерами», — поблагодарила директор по развитию компании Инна Старостина.