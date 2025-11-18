В Центробанке сообщили о росте числа жалоб на блокировку счетов

Типичный пример такой блокировки приводит портал «Новости Волгограда». Местный житель по имени Иван рассказал, что он открыл в банке накопительный счет и понемногу откладывал туда средства с зарплаты. После истечения срока вклада он обналичил часть денег в банкомате — после чего от банка пришло уведомление, что на основании «антиотмывочного» закона ему нужно в трехдневный срок предоставить документы с подтверждением дохода, а также пояснения о целях снятия наличных и «экономическом смысле» операции. Мужчина выполнил требования, но это не помогло: ему ограничили операции по карте, запретили снимать деньги, делать переводы и оплачивать покупки. Для разблокировки пришлось вести длительную переписку.