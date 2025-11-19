В Петербурге обещают построить 10 и реконструировать 12 станций метро до 2030 года

Сроки сдачи станции «Кудрово» на «оранжевой» (Лахтинско-Правобережной) линии сдвинуты с 2030 на 2034 год, а завершение строительства до «Морского фасада» перенесено с 2030 на 2032 год. Станция «Шуваловский проспект» на «фиолетовой» (Фрунзенско-Приморской) ветке запланирована к вводу в 2034 году. При этом продолжение «красной» (Кировско-Выборгской) линии до аэропорта «Пулково» наоборот может быть завершено досрочно.