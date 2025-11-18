В Челябинскую область идет непогода, автоинспекция переходит на усиленный режим

В Челябинской области возможно осложнение дорожной ситуации в среду, 19 ноября. Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду и гололедица. В связи с этим автоинспекция региона перешла на усиленный режим работы, экипажи ДПС будут дежурить в повышенном режиме и готовы оказать помощь автомобилистам в случае непредвиденных ситуаций. Об этом говорится в telegram-канале ведомства.