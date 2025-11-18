Премьер хочет открыть филиал российского банка для упрощения расчётов

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар заявил, что монгольские власти готовы выдать разрешение на открытие филиала российского банка. Это решение будет способствовать упрощению взаимных расчетов и торговых операций. Заявление было сделано на встрече с президентом России Владимиром Путиным.