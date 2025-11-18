Ричмонд
Премьер хочет открыть филиал российского банка для упрощения расчётов

Премьер-министр Монголии сообщил, что вопросы финансовых расчётов между странами активно обсуждаются.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар заявил, что монгольские власти готовы выдать разрешение на открытие филиала российского банка. Это решение будет способствовать упрощению взаимных расчетов и торговых операций. Заявление было сделано на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Занданшатар отметил, что вопросы финансовых расчётов между странами активно обсуждаются, и министры финансов обеих сторон почти пришли к решению.

«Мы можем осуществлять всячески все платежи, все вопросы расчетов через это», — сказала премьер-министр Монголии.

Напомним, что в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатарам, на которой российский лидер отметил, что двусторонние связи между странами продолжают развиваться.