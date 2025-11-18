Финляндия планирует взять у ЕС кредит в 1 млрд евро на оборону

Как отметил премьер-министр Петтери Орпо, выделенные средства планируется направить на усиление возможностей сухопутных войск, а также на приобретение беспилотных систем в кооперации с Украиной.
Речь идет о максимальной сумме, предусмотренной для Финляндии в масштабном кредитном пакете ЕС объемом 150 миллиардов евро.
Ранее профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндия готовится к конфронтации с Россией, новый конфликт будет развязан за счет расширения театра военных действий на Украине.
