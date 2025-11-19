Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 19 ноября

Национальным банком изменены курсы валют на 19 ноября, среду. Так, подрос курс доллара, а курс евро и курс российского рубля уменьшились в середине рабочей недели.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 19 ноября, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9743 белорусского рубля, 1 евро — 3,4473 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6639 белорусского рубля.
В сравнении валютными курсами, установленными на вторник, 18 ноября, курс доллара стал выше, а курс евро и курс российского рубля уменьшились в среду, 19 ноября. Заметнее изменился в сторону понижения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0007 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0030 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0003 белрубля.
Между тем карты крупных белорусских банков могут не работать пять часов из-за сбоя.