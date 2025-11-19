Ричмонд
В Кургане продают популярную точку фаст-фуда в микрорайоне Энергетики

На продажу в микрорайоне Энергетики в Кургане выставили киоск, где готовилась популярная у горожан шаурма. Об этом говорится в объявлении.

Киоск с оборудованием для изготовления шаурмы продают в Кургане.

«Продается бизнес по приготовлению уличной еды, расположенный в собственном вагоне-киоске на проспекте Конституции. Цена — 1,5 млн рублей», — сообщается на сайте «Циан».

Ранее на проспекте Машиностроителей в Кургане выставили на продажу мобильную торговую точку отечественного фаст-фуда «Беляшик». Горожане помнят, как в этой точке предлагали вкусные пирожки и беляши.