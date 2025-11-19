Ричмонд
Россия увеличила импорт золота из Казахстана

Россия увеличила импорт золота из Казахстана в 1,6 раза.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия в январе-сентябре увеличила импорт золота из Казахстана в годовом выражении в 1,6 раза — до 195,6 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику республики.

Казахстан в отчетном периоде реализовывал золото только партнерам по СНГ — Россия стала вторым крупнейшим его покупателем, потребив 49,2% соответствующего экспорта. В этом плане страна уступила лишь Киргизии.

Поставки серебра оказались более скромными — за девять месяцев текущего года экспорт из Казахстана в Россию составил всего 1,033 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом поставки просели более чем на четверть.

Это менее 1% серебряного экспорта Казахстана. Крупнейшие покупатели этого драгоценного металла у страны — Великобритания (46%) и США (32%).