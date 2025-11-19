Мясо и антисанитария: в Астане выявили подпольный цех

Полицейские изъяли из него три тонны продукции сомнительного качества и больше 40 туш скота. Необходимых ветеринарных и других разрешительных документов у хозяев не было, передает «КТК».
«Разделка животных проводилась в условиях грубой антисанитарии», — говорится в репортаже.
В ходе проверки оперативники обнаружили и конфисковали 180 мешков мясной продукции, десятки туш лошадей, крупного и мелкого рогатого скота. Помимо этого у организаторов изъяли все оборудование. Кроме незаконной переработки мяса, у полиции есть и другие вопросы к владельцам подпольного бизнеса.
«По данному факту проводится проверка по учетам идентификации сельскохозяйственных животных. Устанавливается происхождение скота и мясной продукции, в том числе проверяется, не являются ли они похищенными», — прокомментировал начальник отдела Управления криминальной полиции ДП города Астаны Куат Алькеев.
