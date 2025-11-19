Мясо и антисанитария: в Астане выявили подпольный цех

В ходе проверки оперативники обнаружили и конфисковали 180 мешков мясной продукции, десятки туш лошадей, крупного и мелкого рогатого скота. Помимо этого у организаторов изъяли все оборудование. Кроме незаконной переработки мяса, у полиции есть и другие вопросы к владельцам подпольного бизнеса.