Мясо и антисанитария: в Астане выявили подпольный цех

Подпольный цех по переработке мяса в антисанитарных условиях выявили в Астане, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Полицейские изъяли из него три тонны продукции сомнительного качества и больше 40 туш скота. Необходимых ветеринарных и других разрешительных документов у хозяев не было, передает «КТК».

«Разделка животных проводилась в условиях грубой антисанитарии», — говорится в репортаже.

В ходе проверки оперативники обнаружили и конфисковали 180 мешков мясной продукции, десятки туш лошадей, крупного и мелкого рогатого скота. Помимо этого у организаторов изъяли все оборудование. Кроме незаконной переработки мяса, у полиции есть и другие вопросы к владельцам подпольного бизнеса.

«По данному факту проводится проверка по учетам идентификации сельскохозяйственных животных. Устанавливается происхождение скота и мясной продукции, в том числе проверяется, не являются ли они похищенными», — прокомментировал начальник отдела Управления криминальной полиции ДП города Астаны Куат Алькеев.

Недавно в Актау пресекли попытку приобрести юрты по завышенным ценам.