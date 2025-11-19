Ричмонд
Новосибирская авиакомпания сертифицирует учебный самолет «Танго» в 2026 году

Поставки легкомоторного самолета в учебные заведения запланированы на 2027 год.

Источник: Комсомольская правда

Компания Spectra Aircraft, которая входит в новосибирский холдинг S7 Group, планирует в 2026 году провести сертификационные испытания своего обновленного учебного легкомоторного самолета «Танго» с двигателем российского производства. Об этом сообщили в пресс-службе S7 Airlines.

В воздушном судне доработали конструкцию, сделали новую ливрею. Ориентировочная стоимость самолета составила 100 млн рублей.

— В «Танго» установлен отечественный двигатель «Лидер» АПД-520 мощностью 200 лошадиных сил. В настоящее время он проходит заводские испытания. Планер самолета изготовлен из углеволокна, а внешний вид воздушного судна сформирован с учетом требований Российского университета транспорта, — добавили в пресс-службе.

Сейчас «Танго» проходит заводские испытания. В учебные заведения такие самолеты планируют начать поставлять в 2027 году.