Контрафактные BMW для детей задержали на границе в Приморье

Напомним, что недавно в Находке индивидуальная предпринимательница поплатилась за незаконное использование товарного знака известного французского модного дома Christian Dior. Женщина реализовывала одежду, выдавая её за продукцию премиального бренда, несмотря на отсутствие соответствующих разрешений. Представители правообладателя, обратившиеся в суд через свеого представителя, потребовали компенсацию за нарушение исключительных прав.