Контрафактные BMW для детей задержали на границе в Приморье

Партия ярких детских машинок с радиоуправлением стала предметом крупного судебного разбирательства во Владивостоке. То, что должно было стать товаром для полок крупной сети, обернулось конфискацией и административным делом после вмешательства представителей всемирно известного автогиганта, сообщила пресс-служба Арбитражного суда Приморья.
«В результате проведенного таможенного досмотра сотрудниками ведомства было обнаружено, что на вышеуказанных игрушках присутствует маркировка, сходная до степени смешения с товарным знаком BMW, правообладателем которого является Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft», — говорится в сообщении.
Заподозрив неладное, сотрудники Владивостокской таможни инициировали экспертизу, запросив позицию правообладателя. Официальный представитель BMW в России — юридическая фирма «Городисский и Партнеры», который подтвердил, что товар является контрафактным, а разрешения на его ввод в гражданский оборот не выдавал.
На основании этого таможня отказала в выпуске товара и возбудила дело об административном правонарушении. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил требования таможенников и правообладателя, признав компанию «Рич Фэмили» виновной. Всего в декларации значилось 5694 таких игрушек. Судья, оценив собранные доказательства, постановил конфисковать всю партию.
Напомним, что недавно в Находке индивидуальная предпринимательница поплатилась за незаконное использование товарного знака известного французского модного дома Christian Dior. Женщина реализовывала одежду, выдавая её за продукцию премиального бренда, несмотря на отсутствие соответствующих разрешений. Представители правообладателя, обратившиеся в суд через свеого представителя, потребовали компенсацию за нарушение исключительных прав.