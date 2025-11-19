«Хватит лапшу на уши вешать»: жильцы дома в Астане, где рухнул лифт, устроили скандал с застройщиком

Жильцы дома до сих пор не оправились после смертельного ЧП и боятся пользоваться лифтами. Они требуют полностью заменить их. Встреча с застройщиком началась с минуты молчания в память о наладчике, погибшем в результате падения лифта.
Сразу после люди хотели задать наболевшие вопросы, но гендиректор перехватил слово и стал рассказывать о колоссальной работе компании до трагедии. Его речь вызывала у граждан сначала ухмылки, потом смех, а спустя время раздраженная толпа прервала отчет застройщика.
Астанчанин Дастан Исаев заявил: «Если мои дети погибнут, я лично с ружьем к тебе приду! Расстреляю тебя!». После этого гендиректор перешел к теме лифтов. Правда, сказанное не утешило жителей.
Генеральный директор ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» Кайрат Шаймин заявил, что по инициативе ОСИ с воскресенья остановлены все лифты, кроме блока «А», и с завтрашнего дня начнутся работы. Жильцы потребовали полной замены лифтов, а не ремонта.
Шаймин заявил, что работы будут вестись в соответствии с определением суда и исполнительным производством. Но астанчане не согласились с таким решением.
Дана Акпанова возмущена: «КазахСервисГрупп» сделал экспертизы, которые четко указали, что лифты находятся в состоянии, не допускающем их использования. Это опасно для здоровья. Там написано «замена»".
Застройщик добавил, что на время ремонтных работ один из двух лифтов в каждом подъезде будет функционировать, и потребовал от него взять за это персональную ответственность.
Разговор между жильцами и застройщиком закончился не в пользу людей. Без обещаний заменить официально не введенные лифты публика начала расходиться.
Жильцы заявили: «Это бесполезный разговор! Замена! Хватит вешать лапшу на уши! Пусть переедет в наш ЖК и поживет здесь!». Добиваться замены лифтов астанчане намерены в суде.
Двое сотрудников лифтовой компании до сих пор в больнице. Одного пострадавшего прооперировали, другой остается в тяжелом состоянии, но его стабилизировали и перевели из реанимации в отделение нейрохирургии.