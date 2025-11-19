УФАС снова одержало победу в деле о парковках в аэропорту Толмачёво в Новосибирске

Решение о необходимости пересмотра правил организации краткосрочной парковки в аэропорту Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения. Поводом для судебного разбирательства послужило решение комиссии Новосибирского УФАС. Антимонопольный орган пришёл к заключению, что действия ООО «НОВАПОРТ Трейдинг» на практике не привели к улучшению организации движения и созданию комфортных условий для клиентов парковки. Более того, комиссия расценила эти действия как ущемляющие интересы служб такси и прав пассажиров, то есть неопределенно широкого круга потребителей.