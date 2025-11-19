Ричмонд
УФАС снова одержало победу в деле о парковках в аэропорту Толмачёво в Новосибирске

Требование управления ФАС по Новосибирской области о возврате отмененного бесплатного повторного въезда на парковку аэропорта Толмачёво получило поддержку суда. Уже вторая судебная инстанция согласилась с доводами антимонопольного ведомства, о чём 18 ноября сообщила его пресс-служба.

Источник: Сиб.фм

Решение о необходимости пересмотра правил организации краткосрочной парковки в аэропорту Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения. Поводом для судебного разбирательства послужило решение комиссии Новосибирского УФАС. Антимонопольный орган пришёл к заключению, что действия ООО «НОВАПОРТ Трейдинг» на практике не привели к улучшению организации движения и созданию комфортных условий для клиентов парковки. Более того, комиссия расценила эти действия как ущемляющие интересы служб такси и прав пассажиров, то есть неопределенно широкого круга потребителей.

Ранее правила предоставляли автолюбителям 15 минут бесплатной парковки, причем количество въездов не лимитировалось. Однако после внесения изменений каждый повторный заезд в течение двух часов стал тарифицироваться отдельно. При этом плата взималась вне зависимости от того, сколько времени автомобиль фактически провел на парковке.

Суд также подтвердил законность и обоснованность постановления Новосибирского УФАС о привлечении «НОВАПОРТ Трейдинг» к административной ответственности за допущенное нарушение.