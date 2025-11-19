Выяснилось, что законопроект о размере МРОТ прошел второе чтение в Госдуме

Госдума ФС РФ 18 ноября во втором чтении утвердила законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда. С 1 января следующего года МРОТ составит 27 093 рубля.
Документ внесён правительством в составе бюджетного пакета. По расчётам кабмина, повышение затронет около 4,6 млн работников по всей стране. Соотношение МРОТ с медианной зарплатой за 2024 год ожидается на уровне 48%.
Глава профильного думского комитета Ярослав Нилов сообщил, что третье чтение может состояться уже 20 ноября.
Ранее, 17 ноября, председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев на встрече с президентом Владимиром Путиным отметил: с 1 января 2026 года зарплаты примерно пяти миллионов россиян вырастут за счёт законодательно закреплённого опережающего роста МРОТ — выше темпов увеличения прожиточного минимума и инфляции.
Читайте также: Путин неожиданно заявил о вкладе РФ в мировые энергорынки и мешающих «извне».