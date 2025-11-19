Ричмонд
Выяснилось, что законопроект о размере МРОТ прошел второе чтение в Госдуме

Госдума ФС РФ 18 ноября во втором чтении утвердила законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда.

Госдума ФС РФ 18 ноября во втором чтении утвердила законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда. С 1 января следующего года МРОТ составит 27 093 рубля.

Документ внесён правительством в составе бюджетного пакета. По расчётам кабмина, повышение затронет около 4,6 млн работников по всей стране. Соотношение МРОТ с медианной зарплатой за 2024 год ожидается на уровне 48%.

Глава профильного думского комитета Ярослав Нилов сообщил, что третье чтение может состояться уже 20 ноября.

Ранее, 17 ноября, председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев на встрече с президентом Владимиром Путиным отметил: с 1 января 2026 года зарплаты примерно пяти миллионов россиян вырастут за счёт законодательно закреплённого опережающего роста МРОТ — выше темпов увеличения прожиточного минимума и инфляции.

