Россиянам повысят МРОТ с 2026 года: ГД приняла проект во втором чтении

Якубович также уточнил важные детали о МРОТ. Это минимальный порог оплаты за полную месячную норму до вычета налога. Компенсации и районные коэффициенты (например, северные) выплачиваются сверх этого минимума. Регионы могут повышать МРОТ, как это сделано в Карелии, где к 2026 году он составит до 59 605 рублей.