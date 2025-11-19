Россиянам повысят МРОТ с 2026 года: ГД приняла проект во втором чтении

Госдума во втором чтении утвердила размер МРОТ в 27 093 рубля, который начнет действовать с 2026 года. Данные приводит РИА Новости.
Уточняется, что цель документа, внесенного правительством в составе бюджетного пакета, — повышение доходов около 4,6 млн работников по всей стране.
По информации Росстата, медианная заработная плата в 2024 году достигает 56 443 рубля. От этой величины будет рассчитываться минимальный размер оплаты труда, составляя 48% от показателя предыдущего года.
Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, повышение МРОТ коснется приблизительно 4,5 млн работников по всей стране. Они в настоящее время получают заработную плату на уровне установленного минимума.
При этом эксперт НИЯУ МИФИ Яков Якубович пояснил, что рост минимальной зарплаты помогает миллионам людей увеличить доходы, снижает бедность и укрепляет их финансовое положение.
Якубович также уточнил важные детали о МРОТ. Это минимальный порог оплаты за полную месячную норму до вычета налога. Компенсации и районные коэффициенты (например, северные) выплачиваются сверх этого минимума. Регионы могут повышать МРОТ, как это сделано в Карелии, где к 2026 году он составит до 59 605 рублей.
По словам профессора Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова, увеличение МРОТ поможет вывести из тени зарплаты в малом и среднем бизнесе, где часто платят минималку официально, а остальное — в конверте. Также в бюджетной сфере, где оклады невысоки, а зарплата складывается из надбавок, это приведет к пересмотру базовых ставок в сторону повышения.
Напомним, что ранее с инициативой увеличения минимального размера оплаты труда до 45 тыс. рублей с 2026 года выступили депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов. Ранее глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил установить нижний потолок зарплаты учителя, который трудится на полную ставку, на уровне не ниже 2,5 МРОТ.