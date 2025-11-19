Стало известно, что Россия сократила вложения в американские гособлигации

Как следует из статистики, в августе показатель составлял 39 млн долларов. Таким образом, вложения уменьшились примерно на 20%. В сентябрьской структуре — 22 млн долларов в долгосрочных бумагах и 9 млн в краткосрочных. Основными покупателями выступили частные инвесторы.