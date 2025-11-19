Стало известно, что Россия сократила вложения в американские гособлигации

Объём российских инвестиций в американские гособлигации в сентябре сократился до 31 млн долларов. Такие данные содержатся в новом отчёте Минфина США.
Как следует из статистики, в августе показатель составлял 39 млн долларов. Таким образом, вложения уменьшились примерно на 20%. В сентябрьской структуре — 22 млн долларов в долгосрочных бумагах и 9 млн в краткосрочных. Основными покупателями выступили частные инвесторы.
На мировом уровне ситуация иная: крупнейшим держателем американского долга остаётся Япония с суммой около 1,2 трлн долларов. За ней следуют Великобритания — 865 млрд — и Китай, вложивший около 700,5 млрд долларов.
Общий объём чистых покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в августе достиг 187,1 млрд долларов, в сентябре — 190,1 млрд.
Снижение российских вложений происходит на фоне продолжающегося роста госдолга США.
