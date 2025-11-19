В Новосибирске начали тестовую обкатку двух новых трамваев на маршруте № 13

Данная модель собирается на совместном предприятии «БКМ Сибирь», и уже хорошо знакома горожанам по работе на тринадцатом маршруте с прошлого года. Всего до конца года транспортный парк Новосибирска пополнится девятью такими вагонами.
Один из них уже вышел на линию в октябре, ещё три планируется направить на 13-й маршрут. Остальные вагоны после сборки и обкатки будут распределены между маршрутами № 14 и № 11.
Как отметил Максим Кудрявцев, новые трамваи обладают рядом преимуществ, включая современный дизайн, низкопольную конструкцию, увеличенное количество дверей и усовершенствованную систему управления.
Реализация программы модернизации транспорта осуществляется при поддержке правительства Новосибирской области и в сотрудничестве с белорусскими производителями.