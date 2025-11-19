Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске начали тестовую обкатку двух новых трамваев на маршруте № 13

Два новых трамвая модели Т701 проходят обкатку в Новосибирске. Об этом 18 ноября в своём Telegram-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Источник: Сиб.фм

Данная модель собирается на совместном предприятии «БКМ Сибирь», и уже хорошо знакома горожанам по работе на тринадцатом маршруте с прошлого года. Всего до конца года транспортный парк Новосибирска пополнится девятью такими вагонами.

Один из них уже вышел на линию в октябре, ещё три планируется направить на 13-й маршрут. Остальные вагоны после сборки и обкатки будут распределены между маршрутами № 14 и № 11.

Как отметил Максим Кудрявцев, новые трамваи обладают рядом преимуществ, включая современный дизайн, низкопольную конструкцию, увеличенное количество дверей и усовершенствованную систему управления.

Реализация программы модернизации транспорта осуществляется при поддержке правительства Новосибирской области и в сотрудничестве с белорусскими производителями.