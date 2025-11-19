Ричмонд
В будущих высотках Новосибирска увеличат минимальную площадь квартир до 40 кв. м

В строящихся небоскрёбах Новосибирска квартиры будут не меньше 40 квадратных метров — почти вдвое больше, чем в обычных новостройках, где минимальный размер составляет 28 кв. м. Мэрия города приняла новые требования для повышения комфорта проживания и улучшения облика города.

Источник: Сиб.фм

Ранее в некоторых домах встречались микроквартиры площадью всего 15−17 кв. м.

Замруководителя главного управления архитектуры и градостроительства Роман Бутко отметил, что 40 кв. м — это абсолютный минимум для небоскрёбов, строительство которых планируется в отдельных районах с учётом высокой стоимости и сложности возведения. В Новосибирске небоскрёбом считается здание высотой от 100 метров.

Предложенные изменения в правила землепользования и застройки включают требования к минимальной площади квартир и парковкам. Поправки были представлены общественности в конце октября 2025 года и будут обсуждаться в городском Совете депутатов 3 декабря.