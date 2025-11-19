В будущих высотках Новосибирска увеличат минимальную площадь квартир до 40 кв. м

В строящихся небоскрёбах Новосибирска квартиры будут не меньше 40 квадратных метров — почти вдвое больше, чем в обычных новостройках, где минимальный размер составляет 28 кв. м. Мэрия города приняла новые требования для повышения комфорта проживания и улучшения облика города.