Раскрыто, что в РФ могут ввести компенсации за «тихое увольнение»

По данным автора обращения — Института исследования проблем современной политики, проблема «тихого увольнения» охватила значительную часть рынка. Как установлено в исследовании за текущий год, каждая третья компания сталкивалась с такими проявлениями. Отмечено, что речь идёт не о спонтанных случаях, а о следствии системных нарушений в организации труда: непродуманная рабочая среда, слабые управленческие процессы, общее падение мотивации и производительности.