На развитие Толмачево в Новосибирске выделят 800 млн рублей в год

Новосибирская область участвует в программе субсидирования авиаперевозчиков с 2017 года, чтобы стимулировать спрос на авиабилеты и расширять маршрутную сеть аэропорта. В первой половине 2025 года Толмачево обслужил 4,42 млн пассажиров, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.