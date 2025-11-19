Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На развитие Толмачево в Новосибирске выделят 800 млн рублей в год

С 2025 по 2027 годы на развитие аэропорта Толмачево ежегодно будет выделяться по 800 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Аргументы и факты

Новосибирская область участвует в программе субсидирования авиаперевозчиков с 2017 года, чтобы стимулировать спрос на авиабилеты и расширять маршрутную сеть аэропорта. В первой половине 2025 года Толмачево обслужил 4,42 млн пассажиров, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На форуме «Транспорт России» губернатор Андрей Травников обсудил с бизнесом планы реконструкции аэропорта. В рамках федеральной программы к 2030 году планируется модернизировать 75 аэропортов, включая Толмачево, что позволит повысить мобильность населения на 50%.

Правительство РФ поддержало генеральный план развития аэропорта. АО «Аэропорт Толмачево» подготовило проектно-сметную документацию, предусматривающую строительство новой взлетно-посадочной полосы и других объектов. Общая стоимость реконструкции оценивается в 30 млрд рублей.