На развитие Толмачево в Новосибирске выделят 800 млн рублей в год

Новосибирская область участвует в программе субсидирования авиаперевозчиков с 2017 года, чтобы стимулировать спрос на авиабилеты и расширять маршрутную сеть аэропорта. В первой половине 2025 года Толмачево обслужил 4,42 млн пассажиров, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На форуме «Транспорт России» губернатор Андрей Травников обсудил с бизнесом планы реконструкции аэропорта. В рамках федеральной программы к 2030 году планируется модернизировать 75 аэропортов, включая Толмачево, что позволит повысить мобильность населения на 50%.
Правительство РФ поддержало генеральный план развития аэропорта. АО «Аэропорт Толмачево» подготовило проектно-сметную документацию, предусматривающую строительство новой взлетно-посадочной полосы и других объектов. Общая стоимость реконструкции оценивается в 30 млрд рублей.