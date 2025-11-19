Наножилье не в тренде: в Тюмени рухнул спрос на студии

«С мая по ноябрь 2025-го доля малометражек (28 м² и меньше) в экспозиции девелоперов упала с 11,6% до 10,4% — это минус 6 тыс. лотов по миллионникам и Тюмени», — отмечают эксперты. При этом поясняется, что в Москве строить жилье меньшей площади запрещено, а региональные рынки хоть и не ввели подобных запретов. но ориентируются на столицу.