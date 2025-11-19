В Омске жители аварийного дома на Королёва ждут расселения по решению суда

«Дом 4А по пр. Королёва не входит в программу переселения, поэтому его расселение возможно только по судебному решению», — уточнили в мэрии. При этом жильцам предложили временные жилые помещения в маневренном фонде, расположенные в доме 14 в посёлке Загородном, который недавно прошёл капитальный ремонт. Однако, по словам самих жителей, в этом доме только шесть квартир, в то время как в аварийном доме проживает 476 человек.