В Омске жители аварийного дома на Королёва ждут расселения по решению суда

Жители дома по проспекту Королёва, 4А в Омске выразили беспокойство в соцсетях по поводу продолжающегося проживания в аварийной пятиэтажке, которая была признана непригодной для жилья и готовится к сносу. Несмотря на угрозу обрушения здания, жильцы сообщили, что до сих пор не были расселены.
В ответ на обращения омичей власти сообщили, что дом не включён в региональную программу по переселению. Для того чтобы начать процесс расселения, требуется судебное решение о незамедлительном переселении, которого пока нет.
«Дом 4А по пр. Королёва не входит в программу переселения, поэтому его расселение возможно только по судебному решению», — уточнили в мэрии. При этом жильцам предложили временные жилые помещения в маневренном фонде, расположенные в доме 14 в посёлке Загородном, который недавно прошёл капитальный ремонт. Однако, по словам самих жителей, в этом доме только шесть квартир, в то время как в аварийном доме проживает 476 человек.
Напомним, дом на Королёва был построен в 1969 году и уже несколько лет находится в критическом состоянии. В ноябре 2024 года специальная комиссия отказалась признать его аварийным, несмотря на обнаруженные дефекты в подвале, что подтверждали специалисты. Прокуратура утверждала, что проживание в этом доме небезопасно, и через суд добилась признания здания аварийным.
После судебного решения мэрия признала дом аварийным в августе этого года, но на расселение было отведено семь лет. Прокуратура, однако, утверждает, что дом представляет угрозу для жизни людей уже сейчас. В связи с риском обрушения, с 31 октября в доме введён режим повышенной готовности.
