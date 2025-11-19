Набиуллина ответила на блокировку счетов граждан: ЦБ мог «перегнуть палку»

«Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства», — сказала глава ЦБ на конференции «Фокус на клиента».