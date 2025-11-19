Набиуллина ответила на блокировку счетов граждан: ЦБ мог «перегнуть палку»

Глава Центробанка заявила, что банки и регулятор «перегнули палку» в борьбе с мошенниками. Это, по словам Эльвиры Набиуллиной, привело к блокировке счетов обычных граждан.
Центробанк распорядился, чтобы банки объясняли, зачем блокируют счета, и не затрагивали деньги честных клиентов.
«Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства», — сказала глава ЦБ на конференции «Фокус на клиента».
Основаниями для блокировки операций банками стали три случая. Среди них — попытки мошеннического вывода средств, признаки легализации преступных доходов и нарушения в сфере налогового законодательства.
По словам Набиуллиной, эта ситуация должна быть исправлена в ближайшее время.
Ужесточение мер по противодействию финансовому мошенничеству привело к значительному увеличению количества проблем, связанных с блокировкой счетов, карт и дистанционного банковского обслуживания.
С начала 2025 года Росфинмониторинг зафиксировал 840 обращений о блокировке счетов. Однако это число на больше, чем годом ранее. Рост связан с усилением борьбы банков с дроп-схемами, когда людей привлекают к обналичиванию криминальных денег.
Как ранее отмечал начальник управления аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов, поводом для блокировки счета чаще всего являются «нетипичные» для клиента операции. Например, неожиданно крупные платежи или постоянные переводы, особенно если они не соответствуют официальным доходам.
По уточнениям Курьянова, в подобной ситуации банк на время отключает дистанционное обслуживание и задает вопросы о происхождении денег. Если ответы докажут, что правила не нарушены, ограничения снимут.
