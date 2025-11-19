Около 200 аварийных домов планируют снести в Хабаровске в следующем году

«Благодаря поддержке правительства Хабаровского края и лично губернатора Дмитрия Викторовича Демешина город получил значительное финансирование для продолжения программы. На следующий год готовится новая адресная программа расселения жителей из аварийного фонда. В нее будут включены дома, признанные аварийными после 2017 года, которые находятся в разных районах города, в том числе на “красной линии” и на проспекте 60-летия Октября. Нам было выделено федеральное финансирование в размере 7 миллиардов рублей, что позволит приобрести 862 квартиры для переселения граждан. С 1 июня следующего года планируется начать активное расселение. Также отмечу, что в 2026 году я поручил разработать муниципальную программу, по которой будет снесено около 200 аварийных домов», — рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.