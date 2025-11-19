Ричмонд
Проект аэропорта Омск-Федоровка представили на «Транспортной неделе-2025» в Москве

На омском стенде представлены проекты Омск-Федровки и Северного обхода.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В Москве с 15 по 20 ноября 2025 года проходит масштабный форму «Транспортная неделя — 2025». Как рассказал губернатор Виталий Хоценко, в мероприятии приняла участие делегация Омской области, которую возглавляет заместитель председателя правительства региона Динар Курманов.

На омском стенде представлен ряд проектов, которые должны изменить транспортную карту региона. Среди них — строительство нового аэропорта Омск-Федоровка.

В пресс-службе губернатора и правительства Омской области добавили, что новый аэропорт позволит увеличить пассажиропоток, улучшить систему перевозок и создать дополнительные возможности для делового и туристического обмена.

Сейчас на месте строительства завершается демонтаж старых недостроенных зданий, на их месте появится современный аэропорт по проекту «Воздушные ворота», который выбрали жители.

Завершить строительство предполагается в 2028 году. Работы оцениваются в 64,6 миллиарда рублей. Первые рейсы из Федоровки, предварительно, также отправятся в 2028 году.