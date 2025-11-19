Партия мясных консервов из Казахстана не попала в Омск из-за нарушений

Ричмонд
Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области пресекли попытку ввоза крупной партии мясных консервов с нарушениями ветеринарного законодательства через границу. Инцидент произошел 13—14 ноября на пункте пропуска «Исилькульский», где была остановлена транспортировка 54 тонн продукции животного происхождения из Казахстана.

При проверке документов на 38 тонн мясных консервов выявили некорректное оформление сертификатов — в них не был полностью указан адрес предприятия-производителя. Еще 16 тонн мяса птицы не соответствовали заявленной в документах информации. Вся продукция была возвращена отправителю.

Всего с начала года зафиксировано подобных 94 случая, возвращено более 395 тонн животной продукции. Основная проблема — несоответствие сопроводительных документов и маркировки товаров установленным требованиям.