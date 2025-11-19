Партия мясных консервов из Казахстана не попала в Омск из-за нарушений

При проверке документов на 38 тонн мясных консервов выявили некорректное оформление сертификатов — в них не был полностью указан адрес предприятия-производителя. Еще 16 тонн мяса птицы не соответствовали заявленной в документах информации. Вся продукция была возвращена отправителю.