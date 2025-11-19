Партия мясных консервов из Казахстана не попала в Омск из-за нарушений

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области пресекли попытку ввоза крупной партии мясных консервов с нарушениями ветеринарного законодательства через границу. Инцидент произошел
При проверке документов на 38 тонн мясных консервов выявили некорректное оформление сертификатов — в них не был полностью указан адрес предприятия-производителя. Еще 16 тонн мяса птицы не соответствовали заявленной в документах информации. Вся продукция была возвращена отправителю.
Всего с начала года зафиксировано подобных 94 случая, возвращено более 395 тонн животной продукции. Основная проблема — несоответствие сопроводительных документов и маркировки товаров установленным требованиям.