В Омске показали квартиры для сирот с первоочередным правом для участников СВО

Омский Минстрой показал фото из квартир дома в Ленинском округе, предназначенных для сирот.
Как уточнили в министерстве, дом уже введен в эксплуатацию. Квартиры в нем получат 17 сирот, ключи от собственного жилья им выдадут в декабре 2025 года.
Сейчас же идет право собственности и передача жилья в спецфонд региона.
В региональном Минстрое также добавили, что первоочередное право на получение жилья имеют сироты-участники СВО.
Как можно судить по фото, квартиры, судя по всему, выполнены в формате студий с чистовой отделкой. Они имеют совмещенный санузел, оборудованный душевой кабиной.