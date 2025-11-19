Ричмонд
В Омске показали квартиры для сирот с первоочередным правом для участников СВО

В декабре 17 омских сирот получат ключи от квартир в новом доме.

Источник: Минстрой Омской области

Омский Минстрой показал фото из квартир дома в Ленинском округе, предназначенных для сирот.

Как уточнили в министерстве, дом уже введен в эксплуатацию. Квартиры в нем получат 17 сирот, ключи от собственного жилья им выдадут в декабре 2025 года.

Сейчас же идет право собственности и передача жилья в спецфонд региона.

В региональном Минстрое также добавили, что первоочередное право на получение жилья имеют сироты-участники СВО.

Как можно судить по фото, квартиры, судя по всему, выполнены в формате студий с чистовой отделкой. Они имеют совмещенный санузел, оборудованный душевой кабиной.