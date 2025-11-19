Хабаровску на ремонт дорог по нацпроекту выделят 1 млрд рублей

Администрация Хабаровска отчиталась о выполнении в текущем году плана по ремонту городских автомагистралей, который был реализован в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в общей сложности было потрачено около 2 миллиардов рублей.
За минувший сезон в Хабаровске помимо непосредственного ремонта дорог занимались установкой светофоров, монтажом павильонов на остановках общественного транспорта и модернизацией систем освещения. Так, только на реконструкцию участка проспекта 60-летия Октября от переулка Гаражного до улицы Машинистов и путепроводной развязки на улице Ленинградской израсходовано более 1,1 миллиарда рублей.
На ремонте данных двух объектов администрации города даже удалось сэкономить — освободившиеся средства были потрачены на приведение в порядок других городских дорог. Отметим, что подрядная организация очень ответственно подошла к ремонту проспекта 60-летия Октября. Специалисты выполнили асфальтирование, нанесение разметки, установку светофоров, организовали водоотведение, обустроили тротуары и многое другое.
— Было сделано даже больше, чем планировалось первоначально. Так, на проспекте 60-летия Октября появилась выделенная полоса для общественного транспорта в сторону южной части города. Она начинается от переулка Гаражного, — рассказали в администрации Хабаровска.
Что касается путепроводной развязки на улице Ленинградской, то здесь не только поменяли асфальтовое покрытие на проезжей части спусков и подъёмов, но и полностью заменили деформационные швы, а также барьерное ограждение. Очень радует, что объект подрядчик сдал не 30 ноября, как того требовал контракт, а в конце сентября — это очень порадовало автолюбителей, которым целое лето пришлось терпеть неудобства из-за ремонта.
Мэрия уже подготовилась к 2026 году и определила улицы, в ремонте которых помогут средства президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Договоры с подрядными организациями уже подписаны. В общей сложности на реализацию плана из регионального и муниципального бюджета будет выделено больше миллиарда рублей. Перечень объектов на будущий год также весьма внушительный.
Так, предстоит уже наконец-то завершить реконструкцию проспекта 60-летия Октября — ремонт затронет участок от переулка Гаражного до улицы Большой. Очень много работы предстоит проделать также на улице Серышева в границах Тургенева и Воронежской, где также поменяют трамвайный переезд на пересечении с улицей Джамбула. Ещё один переезд обновят на перекрёстке Шеронова и Гамарника.
Контракты заключены в том числе и на ремонт улиц Запарина от Пионерской до Муравьёва-Амурского, Шеронова от Ленина до Уссурийского бульвара, где не только приведут в нормативное состояние проезжую часть, но и уложат новые трамвайные рельсы. Кроме того, в следующем году начнется ремонт путепроводной развязки, соединяющей улицу Юности с проспектом 60-летия Октября. На двух объектах, которые начали приводить в нормативное состояние еще в нынешний сезон, — улица Выставочная и бульвар Москвитина, работы завершатся в следующем году. Из переходящих объектов на 2027 год — улица Серышева, слишком большой объем работ на ней предстоит выполнить.
Помимо этого, в 2026 году в Хабаровске продолжится установка новых камер видеонаблюдения и детекторов транспорта, а также модернизация светофорных объектов. Особое внимание будет уделено участкам дорог с высокой интенсивностью движения и аварийностью.