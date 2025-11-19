Хабаровску на ремонт дорог по нацпроекту выделят 1 млрд рублей

Контракты заключены в том числе и на ремонт улиц Запарина от Пионерской до Муравьёва-Амурского, Шеронова от Ленина до Уссурийского бульвара, где не только приведут в нормативное состояние проезжую часть, но и уложат новые трамвайные рельсы. Кроме того, в следующем году начнется ремонт путепроводной развязки, соединяющей улицу Юности с проспектом 60-летия Октября. На двух объектах, которые начали приводить в нормативное состояние еще в нынешний сезон, — улица Выставочная и бульвар Москвитина, работы завершатся в следующем году. Из переходящих объектов на 2027 год — улица Серышева, слишком большой объем работ на ней предстоит выполнить.