Как вернуть часть денег при досрочном закрытии кредита в Казахстане

Как сообщает Telegram-канал «Цены от Екатерины Сохаревой», казахстанцы могут вернуть часть денег, потраченных на оформление страховки, если кредит уже погашен. «Полтора месяца назад я взяла кредит в Halyk Bank на 4 166 667 тенге. На руки мне выдали 4 000 000 тенге, а 166 667 тенге (4%) ушло на страхование заемщика. Напомню, что страхование заемщика в случае его смерти защищает наследников от оплаты кредита. Оформляется оно, как правило, на один год», — отмечается в источнике.