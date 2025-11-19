Как вернуть часть денег при досрочном закрытии кредита в Казахстане

Страховой полис при оформлении кредита обычно является обязательным при различных крупных займах. Он может быть в виде страхования жизни, когда заемщика могут обязать оформить такой полис при денежном кредите на крупную сумму, чтобы банк получил оплату долга в случае непредвиденных обстоятельств и потери доходов казахстанцами. Также существует страхование имущества, которое используется при ипотеке и автокредите для компенсации и возврата средств в случае порчи имущества, выступающего залогом.
Как сообщает Telegram-канал «Цены от Екатерины Сохаревой», казахстанцы могут вернуть часть денег, потраченных на оформление страховки, если кредит уже погашен. «Полтора месяца назад я взяла кредит в Halyk Bank на 4 166 667 тенге. На руки мне выдали 4 000 000 тенге, а 166 667 тенге (4%) ушло на страхование заемщика. Напомню, что страхование заемщика в случае его смерти защищает наследников от оплаты кредита. Оформляется оно, как правило, на один год», — отмечается в источнике.
Однако существует крайний срок возврата денег. Если срок действия полиса истек, то он становится использованным, и уплаченные деньги вернуть уже не получится. Если же срок договора еще не прошел, а кредит был погашен досрочно, то можно вернуть часть своих денег.
Для получения обратно неиспользованных денег казахстанцам необходимо обратиться в банк второго уровня для получения справки о закрытии кредита. Этот документ требуется предоставить в страховую компанию, где оформлен полис. «В итоге 10% от суммы страхового взноса (16 666,7 тенге) мне списали автоматически, и еще 462,96 тенге вычли за использованные дни (20 833,2 тенге). Остальные 129 167,1 тенге мне вернули. Считайте, сэкономила», — отмечается в источнике.
Таким образом, можно вернуть значительную сумму денег (в зависимости от размера займа), потраченную на оформление кредита. Главное — не забывать про полис и как можно быстрее оформить возврат части неиспользованной страховки.