ЕАБР выделит $5,3 млн на модернизацию сферы ирригации в Казахстане

«Инициатива направлена на развитие ирригации и повышение эффективности водопользования в Казахстане. Для нас участие в проекте означает реализацию стратегических целей по модернизации водного хозяйства и повышению устойчивости к климатическим изменениям», — сказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.