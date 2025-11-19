ЕАБР выделит $5,3 млн на модернизацию сферы ирригации в Казахстане

АСТАНА, 19 ноя — Sputnik. Трехстороннее соглашение по проекту «Развитие бизнес-экосистемы для устойчивой ирригации в Казахстане» подписали министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана, Программа развития ООН (ПРООН) в Казахстане и Евразийский банк развития.
Для реализации проекта ЕАБР выделит грант в размере 5,3 миллионов долларов. Он рассчитан на несколько лет, благодаря новому проекту будет реализовано:
Национальная информационная система водных ресурсов;
внедрение инструментов прогнозирования и оптимального распределения воды;
формирование региональных центров современной ирригации;
повышение квалификации специалистов;
внедрение водосберегающих технологий.
«Инициатива направлена на развитие ирригации и повышение эффективности водопользования в Казахстане. Для нас участие в проекте означает реализацию стратегических целей по модернизации водного хозяйства и повышению устойчивости к климатическим изменениям», — сказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
При этом, все стратегические решения принимаются и будут приниматься исключительно в Казахстане, подчеркнул министр. Передача водных ресурсов и объектов в распоряжение иностранных государств никогда не рассматривалась.