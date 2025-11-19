Американская Exxon хочет купить активы «Лукойла» в Казахстане

Ранее, в конце октября, издание «Курсив» писало, что один из крупнейших мировых нефтетрейдеров, Gunvor Group, направил «Лукойлу» предложение о покупке его 100%-ной «дочки» Lukoil International GmbH. «Лукойл» принял это предложение и взял на себя обязательство не вести параллельные переговоры с другими покупателями. Однако позже Gunvor публично дистанцировалась от любых связей с Россией и отозвала свое предложение.