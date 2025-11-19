Американская Exxon хочет купить активы «Лукойла» в Казахстане

По данным агентства, Exxon также может изучить возможность подачи заявки на покупку месторождения West Qurna 2 в Ираке, которое эксплуатирует «Лукойл» и является самым ценным активом российской компании. Американская компания долгое время была оператором соседнего проекта West Qurna 1, прежде чем вышла из него в прошлом году.
«Лукойл» владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами в Европе, долями в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте и Нигерии, а также сотнями автозаправочных станций по всему миру, в том числе в США. Согласно отчетности за 2024 год, зарубежные активы компании добывают около 0,5% мировой нефти.
В конце октября появились сообщения о том, что российская нефтяная компания «Лукойл» планирует выйти из ряда международных активов из-за санкций США и Великобритании. Компания изучала поступающие предложения о покупке и намерена проводить сделки в рамках специальной лицензии OFAC, которая разрешает постепенное сворачивание деятельности.
Ранее, в конце октября, издание «Курсив» писало, что один из крупнейших мировых нефтетрейдеров, Gunvor Group, направил «Лукойлу» предложение о покупке его 100%-ной «дочки» Lukoil International GmbH. «Лукойл» принял это предложение и взял на себя обязательство не вести параллельные переговоры с другими покупателями. Однако позже Gunvor публично дистанцировалась от любых связей с Россией и отозвала свое предложение.
В ноябре «Лукойл» столкнулся с проблемами при проведении банковских платежей в Казахстане — причиной стали октябрьские санкции США против компании.
18 ноября 2025 года КазМунайГаз официально заявил, что не ведет никаких переговоров о возможном выкупе доли «Лукойла» в проекте Карачаганак, несмотря на то что российская компания попала под западные санкции.