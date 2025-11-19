В Хабаровском крае в этом сезоне выловили всех ленков

В Хабаровском крае завершился промышленный вылов ленка в бассейне реки Амур — сообщает телеграм-канал Комитет рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края.
По данным Амурского территориального управления Росрыболовства, лимит на 2025 год составил 37 тонн, который рыбаки полностью выбрали. После достижения этой отметки право на добычу прекращается, а управление уведомило всех промысловиков.
Соблюдение лимитов важно для сохранения популяции и устойчивого промысла, отмечают эксперты. Мониторинг продолжается, чтобы в следующем году добыча прошла безопасно для экосистемы.