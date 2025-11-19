Евростат сообщил о рекордном росте импорта лекарств из России: какие страны стали главными покупателями

При этом Россия продолжает активно покупать лекарства в Европе. Импорт медикаментов из ЕС в РФ в сентябре вырос на 14% по сравнению с августом и на 9% в годовом выражении, достигнув 553,8 миллиона евро. Однако за девять месяцев текущего года прирост составил лишь 1,1%, а общий объем поставок оценивается в 5,16 миллиарда евро.