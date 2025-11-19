Евростат сообщил о рекордном росте импорта лекарств из России: какие страны стали главными покупателями

Статистическая служба Европейского союза зафиксировала резкий рост импорта лекарственных препаратов из России. Согласно данным Евростата, в сентябре поставки медикаментов из РФ в страны ЕС достигли рекордного значения с декабря 2020 года. Об этом пишет РИА Новости.
Общий объем закупок составил 7,6 миллиона евро. В месячном выражении импорт вырос в 7,2 раза, а по сравнению с сентябрем прошлого года — почти в пять раз. Суммарные поставки за три квартала 2025 года достигли 26,9 миллиона евро, что вдвое превышает показатель за аналогичный период 2024 года.
Основными импортерами российских фармпрепаратов внутри Евросоюза стали Словения, закупившая товаров на 6,5 миллиона евро, и Венгрия с показателем в 951 тысячу евро.
При этом Россия продолжает активно покупать лекарства в Европе. Импорт медикаментов из ЕС в РФ в сентябре вырос на 14% по сравнению с августом и на 9% в годовом выражении, достигнув 553,8 миллиона евро. Однако за девять месяцев текущего года прирост составил лишь 1,1%, а общий объем поставок оценивается в 5,16 миллиарда евро.
Крупнейшими экспортерами лекарств в Россию в сентябре стали Германия (134,6 миллиона евро), Нидерланды (82,7 миллиона), Бельгия (78,1 миллиона), Словения (49 миллионов) и Австрия (31 миллион евро).
Тем временем правительство РФ включило в список СДВ некоторые анаболики и психостимуляторы, ускоряющие набор мышц и сжигание жира, а также повышающие выносливость. Среди новых запрещенных веществ — дизайнерский андростанол (структурный аналог фуразабола) и группа SARMs: лигандрол, масторин, тестолон, рекардин и реверол.
Депутаты Госдумы разработали поправки к закону «Об основах охраны здоровья», предложив компенсировать стоимость лекарств пенсионерам с низкими доходами. Речь идет о тех гражданах, доход которых в 1,5 раза ниже прожиточного минимума.
Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что в России задумались над созданием списка лекарств, прием которых будет основанием для лишения водительских прав. В него могут попасть препараты, затрудняющие концентрацию внимания, в том числе снотворные.