Купчино — Славянка получит «двойку»

На двух этапах проект в Петербурге завершать не планируют. На ПМЭФ-2025 в этом году комтранс заявил, что собирается продлить маршрут на 12 км от Славянки до железнодорожной станции Царское Село. В перспективе маршрут будет доходить до центра СПбГУ «Невская дельта». Соглашение о сотрудничестве по этому проекту уже подписано с АО «АБЗ-Дорстрой», однако сроки запуска в Смольном не называют.