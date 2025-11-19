Раскрыта сумма инвестиции в бывшие заводы иностранных производителей авто в РФ

В Санкт-Петербурге АГР в январе 2024 года получила два завода Hyundai за символические 140 тысяч вон. Сестрорецкая площадка уже заработала, выпустив почти 22 тысячи машин под брендом Solaris. За первые десять месяцев 2025 года продажи выросли в 2,3 раза — до 27 311 автомобилей. Завод в Шушарах должен возобновить работу в 2026 году, и, по оценкам экспертов, может быть использован для проектов суббренда Jaecoo.