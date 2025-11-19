Раскрыта сумма инвестиции в бывшие заводы иностранных производителей авто в РФ

В распоряжении депутатов Госдумы ФС РФ оказалась информация Минпромторга о масштабных вложениях группы АГР в локализацию автопроизводства. Документ, подписанный министром Антоном Алихановым, фиксирует многомиллиардные инвестиции на предприятиях под Петербургом и в Калужской области.
По данным ведомства, объём инвестиций на площадке в Шушарах — бывшем заводе General Motors, впоследствии перешедшем Hyundai, — составит 37,1 млрд рублей. В производство на базе калужского комплекса Volkswagen планируется вложить 50,6 млрд рублей. Эти обязательства закреплены в рамках специальных инвестиционных контрактов, включающих локализацию автоэлектроники, автоматической трансмиссии и двигателей. Отмечено, что уже вложено около 7 млрд рублей в Шушарах и более 10 млрд на калужской площадке, где налажен выпуск машин Tenet.
Как выяснилось, АГР заранее обеспечила финансирование проекта. Осенью источники на рынке сообщали о согласованной синдицированной кредитной линии от «Сбера» и Газпромбанка на сумму около 100 млрд рублей. Заём предназначен для операционной деятельности, прежде всего для закупки машинокомплектов в Китае.
Автозавод Volkswagen в Калуге, проданный АГР весной 2023 года за 125 млн евро, в 2024-м выпустил 21,8 тысячи машин. Это были кроссоверы Chery, собранные крупноузловым методом. В феврале 2025 года компания объявила о запуске выпуска моделей Tenet совместно с китайской Defetoo. Сейчас на площадке идёт полный цикл производства трёх кроссоверов — T4, T7 и T8. С конца августа по октябрь реализовано 10 тысяч автомобилей Tenet, а по итогам октября бренд вошёл в пятёрку самых популярных в стране.
В Санкт-Петербурге АГР в январе 2024 года получила два завода Hyundai за символические 140 тысяч вон. Сестрорецкая площадка уже заработала, выпустив почти 22 тысячи машин под брендом Solaris. За первые десять месяцев 2025 года продажи выросли в 2,3 раза — до 27 311 автомобилей. Завод в Шушарах должен возобновить работу в 2026 году, и, по оценкам экспертов, может быть использован для проектов суббренда Jaecoo.
Как отмечают аналитики, АГР получила в распоряжение производственные базы с готовой инфраструктурой. Заявленные суммы вложений говорят о намерении создать высоколокализованное производство. Это позволит воспользоваться преференциями — компенсировать утильсбор, получить налоговые льготы, участвовать в госзакупках и программах поддержки. Уже включение моделей Tenet в перечень автомобилей для такси подтверждает эти планы.
Выбор китайских партнёров эксперты называют логичным. Сегмент Chery и Jaecoo остаётся востребованным, несмотря на падение продаж самого бренда. Производство Tenet может частично заместить Chery на фоне объявленных планов китайской компании сократить присутствие в России до минимального уровня к 2027 году.
