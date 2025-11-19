«Гороховый фарш» появился во враждебной РФ стране на фоне дефицита говядины

В компании подчёркивают, что разработка гибридного фарша не связана с кризисом поставок традиционной продукции. Тем не менее в Финляндии с начала года фиксируется заметный дефицит говяжьего фарша. Журналисты напоминают, что страна уже два десятилетия не обеспечивает себя говядиной, а поголовье коров сокращается. На ситуацию также повлияло российское продовольственное эмбарго, изменившее структуру рынка.