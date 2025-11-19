«Гороховый фарш» появился во враждебной РФ стране на фоне дефицита говядины

Финская компания Snellman выпустила на рынок новую смесь, представляющую собой гибридный мясной фарш. Продукт содержит 70% говядины и 30% горохового белка, сообщили местные СМИ.
По данным производителя, говядина в составе полностью финская, тогда как белок поступает из европейских поставок. Новинку уже прозвали «гороховым фаршем». Как отмечается, продукт вызвал в стране самые противоречивые отзывы.
В компании подчёркивают, что разработка гибридного фарша не связана с кризисом поставок традиционной продукции. Тем не менее в Финляндии с начала года фиксируется заметный дефицит говяжьего фарша. Журналисты напоминают, что страна уже два десятилетия не обеспечивает себя говядиной, а поголовье коров сокращается. На ситуацию также повлияло российское продовольственное эмбарго, изменившее структуру рынка.
Известно, что аналогичные продукты активно развиваются в Швеции. Тамошние ритейлеры называют гибридный фарш инфляционной альтернативой мясу — он дешевле и, по заявлениям производителей, практически не отличается от обычного фарша по внешнему виду и вкусу. За последние годы объёмы выпуска заметно выросли.
Финны традиционно предпочитают говяжий фарш, однако весной полки с ним начали пустовать. На фоне дефицита растёт спрос на мясо птицы, а рестораны переходят на более дешёвые блюда на основе курицы и овощей.
