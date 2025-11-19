Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Гороховый фарш» появился во враждебной РФ стране на фоне дефицита говядины

Финская компания Snellman выпустила на рынок новую смесь, представляющую собой гибридный мясной фарш.

Финская компания Snellman выпустила на рынок новую смесь, представляющую собой гибридный мясной фарш. Продукт содержит 70% говядины и 30% горохового белка, сообщили местные СМИ.

По данным производителя, говядина в составе полностью финская, тогда как белок поступает из европейских поставок. Новинку уже прозвали «гороховым фаршем». Как отмечается, продукт вызвал в стране самые противоречивые отзывы.

В компании подчёркивают, что разработка гибридного фарша не связана с кризисом поставок традиционной продукции. Тем не менее в Финляндии с начала года фиксируется заметный дефицит говяжьего фарша. Журналисты напоминают, что страна уже два десятилетия не обеспечивает себя говядиной, а поголовье коров сокращается. На ситуацию также повлияло российское продовольственное эмбарго, изменившее структуру рынка.

Известно, что аналогичные продукты активно развиваются в Швеции. Тамошние ритейлеры называют гибридный фарш инфляционной альтернативой мясу — он дешевле и, по заявлениям производителей, практически не отличается от обычного фарша по внешнему виду и вкусу. За последние годы объёмы выпуска заметно выросли.

Финны традиционно предпочитают говяжий фарш, однако весной полки с ним начали пустовать. На фоне дефицита растёт спрос на мясо птицы, а рестораны переходят на более дешёвые блюда на основе курицы и овощей.

Читайте также: Стало известно, как серийный убийца 16 лет скрывался от правосудия.