Саммит производителей соберет в Иркутске промышленные компании и международные делегации

«Один из главных трендов в развитии бизнеса в современных реалиях — это переход от конкуренции к кооперации. В сложной геополитической обстановке наша задача — объединить усилия бизнеса и органов власти для развития региона. Для этого существует много инструментов, один из них — это техно- и индустриальные парки с готовой инфраструктурой, что может существенно снизить затраты предпринимателей. Эти и другие меры поддержки предпринимателей рассмотрим в рамках саммита 4 декабря, куда мы приглашаем всех товаропроизводителей Иркутской области», — сказал исполняющий обязанности министра экономического развития и промышленности Приангарья Виктор Цишковский.