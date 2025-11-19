Саммит производителей соберет в Иркутске промышленные компании и международные делегации

Мероприятие пройдет в Центре «Мой Бизнес» и соберет на одной площадке товаропроизводителей, технологические компании, предпринимателей региона, федеральных и региональных экспертов для формирования формулы успеха, основанной на финансах, инновациях и деловых контактах.
Главной особенностью саммита в этом году станет масштабная международная программа с участием шести делегаций, включая девять компаний из стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии.
Участники смогут провести B2B-переговоры с иностранными покупателями, особый интерес у делегаций вызывают товары промышленного назначения, строительные материалы, продукция агропромышленного комплекса, турпродукты, отмечает пресс-служба областного Правительства.
«Один из главных трендов в развитии бизнеса в современных реалиях — это переход от конкуренции к кооперации. В сложной геополитической обстановке наша задача — объединить усилия бизнеса и органов власти для развития региона. Для этого существует много инструментов, один из них — это техно- и индустриальные парки с готовой инфраструктурой, что может существенно снизить затраты предпринимателей. Эти и другие меры поддержки предпринимателей рассмотрим в рамках саммита 4 декабря, куда мы приглашаем всех товаропроизводителей Иркутской области», — сказал исполняющий обязанности министра экономического развития и промышленности Приангарья Виктор Цишковский.
В деловую программу войдут выступления пяти федеральных и 20 региональных спикеров, которые раскроют ключевые темы для роста бизнеса: развитие инвестиционных проектов, автоматизация технологических процессов, финансовая аналитика и юнит-экономика, продвижение на маркетплейсах и антикризисное управление.
Отдельная технологическая сессия будет посвящена внедрению искусственного интеллекта и передовых решений для повышения эффективности производства.
«Мы специально расширили программу, добавив переговоры с международными делегациями и пригласив федеральных экспертов. Наша цель — дать бизнесу готовые инструменты для выхода на новые рынки, привлечения инвестиций и технологической модернизации», — отметила директор Центра «Мой Бизнес» Диляра Окладникова.
К участию в саммите приглашают предпринимателей производственного сектора и самозанятых, компании, планирующие запуск собственного производства, представителей электронной торговли, IT-индустрии и региональных производителей, экспортно-ориентированные компании.
Посещение бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.