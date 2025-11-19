В сентябре ЕС нарастил закупку лекарств у России в семь раз

ЕС в сентябре закупил у России рекордное количество медикаментов.
Согласно данным Евростата, за сентябрь ЕС приобрел у России медикаментов на 7,6 млн евро, что стало максимумом с декабря 2020 года. В месячном выражении поставки выросли в 7,2 раза, а в годовом — почти в пять раз. Суммарный импорт по итогам трех кварталов составил 26,9 млн евро, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основными покупателями российских медикаментов в ЕС стали Словения (6,5 млн евро) и Венгрия (951 тысяча евро).
Отметим, что Россия также продолжает покупать лекарства в ЕС. В сентябре импорт вырос на 15% в месячном выражении и на 9% -в годовом. Крупнейшими экспортерами лекарств в Россию в сентябре стали Германия (134,6 млн евро), Нидерланды (82,7 млн евро), Бельгия (78,1 млн евро), Словения (49 млн евро) и Австрия (31 млн евро).
Ранее в России расширили перечень лекарств, которые можно получить бесплатно.