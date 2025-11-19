В сентябре ЕС нарастил закупку лекарств у России в семь раз

Согласно данным Евростата, за сентябрь ЕС приобрел у России медикаментов на 7,6 млн евро, что стало максимумом с декабря 2020 года. В месячном выражении поставки выросли в 7,2 раза, а в годовом — почти в пять раз. Суммарный импорт по итогам трех кварталов составил 26,9 млн евро, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.