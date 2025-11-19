Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плата за капитальный ремонт увеличится с нового года в Хабаровске

Как пояснили в пресс-службе «Хабаровского краевого фонда капремонта», рост тарифа обоснован подорожанием всех услуг ЖКХ. Впервые взносы увеличили год назад, до этого и их не пересматривали четыре года.

Источник: Татьяна Кораблева/ТАСС

Для многоквартирных домов, оборудованных внутридомовыми инженерными системами и оснащенных лифтами, размер взноса составит 14,5 рублей за квадратный метр. В тех домах, где нет лифтов, но есть все остальные коммуникации — 10 рублей 17 копеек. Квитанции с новыми начислениями хабаровчане получат в феврале.