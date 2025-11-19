Как новая индустриализация обеспечит России мировое лидерство

Наша задача — представить, как будут выглядеть наши города через 50 лет, заинтересовать молодежь, создать такие условия, которые помогут им направить энергию в созидательное русло. Мы должны предложить произведения искусства, пробуждающие возвышенные чувства, а не играющие на низменных инстинктах, как это, увы, часто бывает сегодня. Речь идет о таком комплексном подходе. И он не про рубли и тонны, а про самоощущение нашего народа и вопрос его выживания в условиях, когда не прекращаются попытки враждебных сил нанести нам стратегическое поражение. Нам нужна возможность реализовать нашу мечту.