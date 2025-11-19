Как новая индустриализация обеспечит России мировое лидерство

О том, чем России поможет новая индустриализация, рассказал Константин Бабкин.
Россия обладает колоссальным потенциалом и необходимыми ресурсами, уступая при этом некоторым государствам в темпах технологического и экономического развития. Занять лидирующие позиции стране позволит объявленный ЛДПР курс на новую индустриализацию, который позволит раскрыть созидательные силы россиян — об этом в интервью URA.RU заявил председатель Экономического совета ЛДПР, президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. Новая программа станет темой обсуждения на научно-практической конференции в Университете мировых цивилизаций им. В. В. Жириновского 27 ноября.
— Что для вас значит новая индустриализация?
— Россия — лучшее место в мире для производства, созидания и творчества. Подтверждение моих слов можно найти в истории, потому что мы создали величайшую по территории страну, выходили победителями из кровопролитных войн, первыми оказались в космосе, совершали открытия, изменившие мир. Но сегодня мы видим, что наша страна по необъяснимым причинам отстает в темпах развития от некоторых государств. Это недоразумение, которое мы можем и должны исправить.
Для этого у нас есть все возможности: колоссальные природные ресурсы, большой внутренний рынок, традиции созидания, научное наследие и главное наше богатство — талантливый народ. И для реализации всего этого потенциала нам необходимо всем вместе выбрать путь созидания, совершить рывок, выйти на новый технологический, экономический и культурный уровень. Именно это я называю курсом на новую индустриализацию.
Константин Бабкин считает, что новая индустриализация даст импульс развитию целых отраслей.
— В этом году курс на новую индустриализацию объявила ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким, представив план экономического прорыва. Как вы оцениваете изложенные в нем принципы?
— План очень содержательный, и в нем Леонид Эдуардович отразил главную идею — для реализации всего имеющегося у нашей страны потенциала, достижения нового уровня экономического прогресса нам необходима соответствующая времени экономическая политика: разумная денежно-кредитная, налоговая и внешнеторговая. Все совершенно верно. Я уверен, что реализация этого комплекса мер и позволит запустить новую индустриализацию.
— Можете на примере конкретной отрасли рассказать о результатах новой индустриализации? Зачем она вообще нужна стране и людям?
— В 1990-х нашей стране навязали чуждую нам неолиберальную повестку. На протяжении долгого времени пытались хотя бы на вторых ролях встроиться в мировую экономику. Но еще тогда и Владимир Вольфович Жириновский, и мы, промышленники, говорили о необходимости развивать собственное производство. И вот в 2010-х случился кризис. Мы думали, что сельхозмашиностроение его не переживет. Тогда доля отечественных производителей на рынке составляла 24%.
Потом в ситуацию вмешался Владимир Путин, посетил «Ростсельмаш», провел ряд совещаний. Большую роль сыграл Денис Мантуров, занимавший тогда пост главы Минпромторга. После этого появились меры господдержки сельхозмашиностроения, были выделены значительные средства, и в течение 10 лет мы активно развивались.
В период с 2014 по 2022 год увеличилось производство сельхозмашин на всех наших десятках заводов в 2,5 раза в физическом выражении. В денежном — еще больше. Плюс машины стали сложнее. Практически каждое предприятие в нашей России, выпускающее сельхозтехнику, расширяло производство, нанимало сотрудников, вкладывало деньги в повышение производительности труда, закупку нового оборудования, расширение модельного ряда.
Вместе с этим повышалось и благосостояние работников предприятий — люди стали увереннее смотреть в будущее. Коллективы стали более сплоченными, а это положительно отразилось на жизни в наших городах и развитии сельского хозяйства. Именно за эти годы мы смогли нарастить объемы производства зерна с 80 млн тонн до 130−140 млн тонн, увеличивать экспорт. И это все было достигнуто благодаря тому, что наши предложения были частично услышаны.
Поэтому считаю, что новая индустриализация даст импульс развитию целых отраслей. И если эти предложения будут услышаны полностью, то Россия добьется технологического и экономического лидерства.
ЛДПР ставит перед собой задачу создать образ России будущего, который заинтересует молодежь.
— Получается, что новая индустриализация — это больше, чем просто экономическая и технологическая задача?
— Да, конечно. Говоря о курсе на новую индустриализацию, мы не имеем в виду просто наращивание объемов выплавки стали или производства зерна. Речь идет о том, чтобы раскрыть творческие и созидательные силы нашего народа, сделать наше общество более сильным, дать понятный и привлекательный образ будущего, к которому мы должны стремиться.
Наша задача — представить, как будут выглядеть наши города через 50 лет, заинтересовать молодежь, создать такие условия, которые помогут им направить энергию в созидательное русло. Мы должны предложить произведения искусства, пробуждающие возвышенные чувства, а не играющие на низменных инстинктах, как это, увы, часто бывает сегодня. Речь идет о таком комплексном подходе. И он не про рубли и тонны, а про самоощущение нашего народа и вопрос его выживания в условиях, когда не прекращаются попытки враждебных сил нанести нам стратегическое поражение. Нам нужна возможность реализовать нашу мечту.
— Почему вы решили выступать с этой темой перед студентами на конференции?
— Если молодежь не поверит в нашу идею и сочтет ее нереалистичной, то ничего не получится. Важно, чтобы молодежь это все понимала. Надеюсь услышать вопросы, дополнения, предложения. Молодым людям важно понимать, куда все идет, иметь возможности применять знания, быть нужными и востребованными здесь. Поэтому я очень жду этой беседы.