Инвестпроект лесоперерабатывающего предприятия из Иркутской области получил статус приоритетного

В Иркутской области реализуют 14 приоритетных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 154,8 млрд рублей и созданием более трех тысяч новых рабочих мест. По словам Павла Кирдяпкина, удельный вес лесоперерабатывающего комплекса в общем объеме обрабатывающего производства региона за девять месяцев 2025 года составил 22,1%, что является хорошим показателем.