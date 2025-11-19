Инвестпроект лесоперерабатывающего предприятия из Иркутской области получил статус приоритетного

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выпустило соответствующий приказ. В рамках визита делегации Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым в Китайскую Народную Республику было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта.
В июле 2025 года заместитель председателя правительства Владимир Читоркин представил проект на заседании Постоянной Российско-Китайской рабочей группы по освоению и использованию лесных ресурсов. Исполняющий обязанности министра лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин подчеркнул, что реализация данного инвестпроекта предполагает утилизацию низкосортной древесины и отходов лесной промышленности, что позволит максимально эффективно использовать ресурсы.
Благодаря реализации инвестпроекта объем производства пиломатериалов в Приангарье увеличится на 70 тысяч кубометров, а химико-термомеханической массы — на 70 тысяч тонн. На модернизацию производства инвестор направит 2,33 млрд рублей, что позволит дополнительно создать 200 рабочих мест. Объем расчетной лесосеки составит 547,6 тысячи кубометров.
В Иркутской области реализуют 14 приоритетных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 154,8 млрд рублей и созданием более трех тысяч новых рабочих мест. По словам Павла Кирдяпкина, удельный вес лесоперерабатывающего комплекса в общем объеме обрабатывающего производства региона за девять месяцев 2025 года составил 22,1%, что является хорошим показателем.
Обработка древесины и изделий из дерева составила 8,1% от общего объема производства, а производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них — 14%. В бюджеты всех уровней за использование лесов поступило почти 5,4 млрд рублей.