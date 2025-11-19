Картина австрийского художника ушла с молотка за астрономическую сумму

В Нью-Йорке на торгах аукционного дома Sotheby’s продали картину Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер». Стоимость лота составила 236,4 миллиона долларов, сообщили организаторы.
По данным аукционного дома, работа стала самым дорогим произведением современного искусства за всю историю торгов. На полотне изображена Элизабет Ледерер — дочь меценатов, поддерживавших творчество художника. Климт изобразил её в лёгком нарядном одеянии с характерными декоративными мотивами.
Ранее, в апреле, на другом аукционе была продана неоконченная работа мастера — «Портрет фройляйн Лизер». Она ушла за 30 миллионов евро, что соответствовало нижней границе оценки. Картина, созданная в 1917—1918 годах, долгое время считалась утраченной и хранилась в частной коллекции, о существовании которой стало известно лишь в 2022 году.
Густав Климт, один из ключевых представителей европейского модерна и основатель Венского сецессиона, прославился уникальным декоративным стилем и так называемым «золотым периодом». Его работы, включая «Поцелуй» и «Юдифь I», считаются символами искусства начала XX века.
