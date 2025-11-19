Картина австрийского художника ушла с молотка за астрономическую сумму

Ранее, в апреле, на другом аукционе была продана неоконченная работа мастера — «Портрет фройляйн Лизер». Она ушла за 30 миллионов евро, что соответствовало нижней границе оценки. Картина, созданная в 1917—1918 годах, долгое время считалась утраченной и хранилась в частной коллекции, о существовании которой стало известно лишь в 2022 году.