В бывшие заводы GM и Volkswagen вложат десятки миллиардов рублей

Согласно документу, объем инвестиций в локализацию на бывшем заводе Volkswagen в Калуге составит 50,6 млрд рублей, а на заводе в Шушарах — 37,1 млрд рублей. Министр отметил, что компания уже инвестировала значительные средства в эти активы: около 7 млрд рублей в переоборудование шушарского завода и 10 млрд рублей в запуск производства машин Tenet в Калужской области.