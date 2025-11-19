«Ведомости»: АГР вложит около 90 млрд рублей в бывшие заводы GM и Volkswagen

В начале года холдинг планировал производить автомобили под брендом Tenet на заводе в Калуге. Группа компаний АГР владеет заводами по производству автомобилей и двигателей в этом регионе и Санкт-Петербурге. АГР была официальным импортером и производителем Volkswagen. «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге ранее был заводом Hyundai и уже запустил производство автомобилей под брендом Solaris.