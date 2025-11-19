«Ведомости»: АГР вложит около 90 млрд рублей в бывшие заводы GM и Volkswagen

Холдинг «АГР» планирует инвестировать 37,1 млрд руб. в локализацию производства автомобилей на бывшем заводе GM в Санкт-Петербурге и 50,6 млрд руб. на бывшем предприятии Volkswagen в Калужской области. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на ответ Минпромторга РФ на запрос группы депутатов Госдумы.
Холдинг взял обязательства по инвестициям в локализацию производства в рамках спецконтрактов, поясняет глава Минпромторга Антон Алиханов. Новый владелец заводов вложил 10 млрд руб. в производство машин Tenet в Калужской области и 7 млрд руб. в новый завод в Шушарах.
В начале года холдинг планировал производить автомобили под брендом Tenet на заводе в Калуге. Группа компаний АГР владеет заводами по производству автомобилей и двигателей в этом регионе и Санкт-Петербурге. АГР была официальным импортером и производителем Volkswagen. «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге ранее был заводом Hyundai и уже запустил производство автомобилей под брендом Solaris.
