Стало известно, что произойдёт с бывшими заводами GM и Volkswagen в России

Новый владелец уже вложил около 10 миллиардов рублей в производство автомобилей Tenet в Калуге и примерно 7 миллиардов рублей в модернизацию завода в Шушарах, который фактически создаётся заново. В текущем году холдинг также начнет выпуск машин под новым российским брендом Tenet на калужской площадке.