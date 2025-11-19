Ричмонд
В Башкирии установили прожиточные минимумы на 2026 год

Это показатели, по которым рассчитываются социальные пособия.

Источник: Башинформ

Постановлением правительства Башкирии установлены прожиточные минимумы на следующий год.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум на душу населения составит 16 856 ₽,

для трудоспособного населения — 18 373 ₽,

детей — 16 350 ₽,

для пенсионеров — 14 496 ₽

Эти показатели используются для расчёта социальных пособий и некоторых других выплат. Например, от него зависит, смогут ли пенсионеры разом получить сумму накопительной пенсии.

В текущем году республиканский прожиточный минимум на душу составляет 15 782 ₽,

для трудоспособных жителей 17 202 ₽,

детей — 15 309 ₽,

для пенсионеров — 13 573 ₽