В Башкирии установили прожиточные минимумы на 2026 год

Постановлением правительства Башкирии установлены прожиточные минимумы на следующий год.
С 1 января 2026 года прожиточный минимум на душу населения составит 16 856 ₽,
для трудоспособного населения — 18 373 ₽,
детей — 16 350 ₽,
для пенсионеров — 14 496 ₽
Эти показатели используются для расчёта социальных пособий и некоторых других выплат. Например, от него зависит, смогут ли пенсионеры разом получить сумму накопительной пенсии.
В текущем году республиканский прожиточный минимум на душу составляет 15 782 ₽,
для трудоспособных жителей 17 202 ₽,
детей — 15 309 ₽,
для пенсионеров — 13 573 ₽