В Челябинске на северо-западе построят центр художественной гимнастики за 226 миллионов рублей. Фото

«Центр будет представлять собой “каркасно-модульный объект ангарного типа”. Подрядчик должен будет закупить заводской комплект быстровозводимых модулей и собрать из них двухэтажное административное здание. Там будут раздевалки, кабинеты тренеров и другого персонала, а также одноэтажный спортзал с отделениями для соревнований, разминок и хореографии», — сообщается на сайте госзакупок.